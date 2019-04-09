Сигурдссон: Магнуссону очень понравилось на секторе ЦСКА в дерби

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что его соотечественнику и защитнику московской команды Хёрдуру Магнуссону пришёлся по душе фанатский сектор «армейцев». Напомним, исландский защитник не смог принять участие в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) из-за небольшого мышечного повреждения.

«Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА. Тем более Хёрдур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушкой. С поля разглядеть их на трибуне было нереально – он потом фотографии показал, как они болели. После такой победы находиться среди болельщиков вдвойне приятно», — сказал Сигурдссон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.