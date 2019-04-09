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Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо!

Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо!
Футбол / РПЛ

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что их друг Александр Протасовицкий действительно сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.

«Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: «Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!»

Напомним, что Кокорин и Мамаев в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении Пака, Сергея Гайсина и Виталия Соловчука.

Свидетель рассказал, с чего начался конфликт Пака с другом Кокорина и Мамаева
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