Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо!

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, что их друг Александр Протасовицкий действительно сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.

«Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В допрос вмешалась адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: «Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!»

Напомним, что Кокорин и Мамаев в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении Пака, Сергея Гайсина и Виталия Соловчука.