«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли

Стефано Пиоли подал в отставку с поста главного тренера «Фиорентины», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



«Я всегда выполнял свои обязанности и гарантировал профессионализм, уважение и максимальную приверженность своей работе. К сожалению, я вынужден уйти в отставку, потому что мои профессиональные и человеческие способности были поставлены под сомнение», — отметил Пиоли.



Пиоли стал главным тренером «Фиорентины» летом 2017 года. В прошлом сезоне «Фиорентина» финишировала на 8-м месте в чемпионата Италии. Флорентийская команда под руководством 53-летнего специалиста набрала 39 очков в 31 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус».