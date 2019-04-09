Шалимов: ушёл из «Химок», так как не хочу мучить ни игроков, ни руководство

Игорь Шалимов назвал причину своего решения уйти в отставку с поста главного тренера «Химок».

«Я тренировал и в Премьер-Лиге, и в ПФЛ, теперь и в ФНЛ. При этом требования, которые я предъявляю, не будут меняться никогда, иначе мне надо будет поменяться, а этого не произойдёт. Они всегда будут максимальными, вне зависимости от лиги. Чтобы выполнять эти требования, нужно напрягаться во всём: быт, тренировки, восстановление, питание и т. д. Если у игроков это не получается, они начинают мучиться, то есть попадают под моё давление. Их надо убирать из-под этого прессинга.

Но мне некомфортно в таких условиях. Я увидел, что требования не выполняются, что футболистам тяжело справляться с ними, и принял такое решение. Я от них отказаться не могу, они мучаются, соответственно, нет результата. Я переживал, когда говорил о каких-то вещах, а это не выполнялось, потому что-либо игроки не соответствуют, либо игроки невнимательны, либо футбол для них не на первом месте. Я не хочу мучить ни игроков, ни руководство, которое тоже переживает», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.