Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не может сосредоточиться лишь на Месси

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 10 апреля.



«Месси — фантастический игрок, который войдёт в историю как один из лучших футболистов. Его будет трудно остановить, но это не невозможно. К тому же нам предстоит матч не Месси против „Манчестер Юнайтед“. У „Барселоны“ также есть Суарес, Коутиньо, Ракитич, Видаль. У каталонцев множество отличных игроков, мы не можем сосредоточиться лишь на одном из них.



В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мы играли с „Ювентусом“ и Криштиану Роналду, „ПСЖ“ и Килианом Мбаппе. Посмотрим, как мы справимся завтра», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.