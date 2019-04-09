Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что судьбой её клиента обеспокоена половина страны. Об этом Стукалова заявила в ходе допроса Карена Григоряна, который проходит свидетелем по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Обеспокоены ли вы судьбой Кокорина?» — спросил свидетеля прокурор. В допрос вмешалась Стукалова назвав вопрос некорректным.

«Переживаете ли вы за то, что будет с Кокориным?» — перефразировал вопрос прокурор. «Полстраны переживает», — ответила ему Стукалова.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.