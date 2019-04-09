«Калуга»: просьба не выходить на улицу в день игры с «Торпедо» — бред и фейк

Генеральный директор «Калуги» Олег Митрофанов прокомментировал информацию о том, что жителям Калуги было рекомендовано не выходить из дома в день матча с московским «Торпедо».



Ранее стало известно, что в Калуге начали расклеивать объявления, в которых жителям города настоятельно рекомендовалось не покидать свои дома в день матча первенства ПФЛ «Калуга» — «Торпедо», который состоится 13 апреля. Данная информация появилась после того, как 6 апреля в Обнинске произошла драка футбольных фанатов перед матчем первенства ПФЛ местного «Кванта» с «Торпедо».



«Нельзя даже представить, чтобы жителей Калуги попросили не выходить на улицу в день матча с «Торпедо». Появившееся объявление — бред и фейк. Мы уже играли с «Торпедо» и в Кубке России, когда они выступали ещё в Футбольной национальной лиге, и в первенстве. Никаких проблем не возникало. С фанатами чёрно-белых у нас нормальные отношения», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.