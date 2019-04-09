Мамаев — о сговоре: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задал вопрос о предварительном сговоре с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом и другом Александр Протасовицким свидетелю Карену Григоряну.



«Карен, основываясь на показаниях предыдущих и сегодняшних, ты, может быть, вспомнил о том, что мы были в сговоре?» — спросил свидетеля Мамаев.



«Такого не было», — ответил Григорян, после чего судья попросил задать другой вопрос, так как вопрос Мамаева является повторным.



«Суд на это ни разу за полгода не обратил внимания. Какие ещё вопросы? Мы тут только из-за этого находимся. 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может», — отметил Мамаев.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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