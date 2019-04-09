Свидетель: Пак ответил Кокорину: «Этим словом я назвал вас» — и получил стулом

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте между Кокориным и чиновником Денисом Паком в кафе.

«В 7:30 мы туда приехали. Был большой, пустой зал, пошли в самый конец зала, чтобы никому не мешать. Помню, что стол стоял отдельно. Мы сидели, не могу сказать, что вели себя шумно. Общались. Пришёл Пак, сел за столиком рядом. Когда мы пришли, в этом углу никого не было.



Пак сел сзади нас с ноутбуком. Хотя там места было много очень. Он сел с недовольным лицом, мы не мешали ему. Он просто сидел.



Потом ребята начали просто смеяться. Не смеялись над ним, просто пели песенку Gangnam Style. Пак закрыл ноутбук и спросил: „Надо мной смеётесь?“ Мы ему: „Нет, не над вами“. Саша Кокорин обернулся и сказал: „Извините, Вы просто похожи на исполнителя этой песни“. Тогда Пак сказал: „А вы похожи на кучку ******“. Встал Саша Кокорин: „Кого ты назвал ******?“ И получилось то, что получилось. Саша ударил его стулом. Саша сначала хотел отодвинуть стул, хотел диалога, кажется. И спрашивал: „Кого вы назвали ******?“ Пак сказал: „Вас“. И получил стулом.



Саша стоял ко мне спиной. Перестала наблюдать за этой картиной. Кирилл сидел за столом… а нет, у двери стоял. Я не видела, кто кого ударил. Я не видела, чтобы он его бил. У Саши произошла с ним стычка, ребята встали. Саша закрыл обзор, плюс все ребята встали. Драки не было, больше шума. Никто никого не бил, крови не было. Больше шуму было, чем драки. Там никто никого не бил», — передаёт слова Бобковой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.