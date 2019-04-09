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Мамаев: мы ещё полгода просидим, если будем всё перечитывать

Мамаев: мы ещё полгода просидим, если будем всё перечитывать
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил в суде, на котором рассматривается его дело и нападающего «Зенита» Александра Кокорина по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

«Наши адвокаты предлагают спокойно посмотреть видео и на основе его дать показания. Мы полгода уже так сидим, ещё полгода просидим так же, если будем перечитывать всё. Прокурор затягивает процесс, перечитывая показания. Может, ей нравится читать, я не знаю.

Ваша честь, мы давали допрос на камеру. На бумаге может быть всё что угодно», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года.

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