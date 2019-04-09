Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.



«Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись», — сообщил Кокорин.



«Разве? В протоколе этого нет», — удивился судья.



«В протоколе много чего не отображено», — отметила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.



«Вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим», — сказал Кокорин.

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года.