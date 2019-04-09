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Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим

Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.

«Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись», — сообщил Кокорин.

«Разве? В протоколе этого нет», — удивился судья.

«В протоколе много чего не отображено», — отметила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.

«Вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим», — сказал Кокорин.

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года.

Суд над Кокориным и Мамаевым. «Был бы Паша один, думаю, убил бы его»! LIVE
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