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Ругани: Роналду в порядке, он делает великолепные вещи на тренировках

Ругани: Роналду в порядке, он делает великолепные вещи на тренировках
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани рассказал, как перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» себя чувствует нападающий туринской команды Криштиану Роналду. Встреча состоится завтра, 10 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Криштиану в порядке, он работает без ограничений, делает великолепные вещи на тренировках. Мы счастливы, что он восстановился и сыграет с „Аяксом“», — передаёт слова Ругани корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, Роналду получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Португалии и его возвращение к матчу с амстердамским «Аяксом» в Лиге чемпионов было под вопросом. Сегодня стало известно, что игрок включён в заявку «Ювентуса» на эту игру.

Роналду включён в заявку «Ювентуса» на матч с «Аяксом», Кьеллини — нет
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