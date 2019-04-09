Источник: Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

По данным источника, российский специалист наказан одноматчевой дисквалификацией, а также ещё одним матчем условно. Такое наказание наложил на Слуцкого Королевский футбольный союз Нидерландов за его слова в адрес арбитра Сердара Гёзюбююка.

Напомним, Слуцкий остался недоволен работой рефери на матче 29-го тура чемпионата Нидерландов между его командой и ПСВ (3:3). В этой встрече Гёзюбююк назначил в ворота «Витесса» два пенальти. Слуцкий требовал от арбитра объяснений, почему тот не использовал VAR при первом пенальти, но не получил ответа. После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк, возможно, не любит толстых или лысых людей.