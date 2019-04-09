Вальверде: «Манчестер Юнайтед» окрылён победой над «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».



«Сильные качества „Манчестер Юнайтед“ — это не только стандартные положения. Его окрылили победа в предыдущем раунде над „ПСЖ“ и успехи последних месяцев. Мы хотим пробиться дальше и должны уделить внимание „стандартам“, сильным сторонам соперника, их болельщикам. Мы не ставим задачу добиться какого-то определённого результата. Мы хотим забить на выезде. В предыдущих случаях нам приходилось много забивать дома. Мы выйдем играть на победу. На эту тему спекулировать не стоит. Тут нельзя просто атаковать или только обороняться. Делать нужно и то и другое.



Перед матчем в Париже у „Манчестер Юнайтед“ было много травмированных и команде это никак не помешало. В таких играх стремление к победе компенсирует отсутствующих из-за травм. Победа „Юнайтед“ в Париже — наглядный тому пример.



Все топ-клубы хотят победить. Мы в этом плане не исключение. „Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ тоже надеются выиграть турнир. Мы в себе уверены. Мы хорошо отреагировали на тяжёлые периоды в ходе сезона», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.