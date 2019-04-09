«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Сон, Кейн, Марез и Агуэро — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 9 апреля.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн



Запасные: Гассанига, Дэвис, Санчес, Фойт, Ваньяма, Лукас Моура, Льоренте



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро



Запасные: Мурич, Компани, Стоунс, де Брёйне, Зане, Жезус, Фоден

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.