«Ливерпуль» — «Порту»: Салах, Мане и Фирмино сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Порту» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 9 апреля. Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.



«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес, Отавио, Марега, Соареш.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля в Португалии. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл мюнхенскую «Баварию», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».