Аллегри: жду открытой игры с «Аяксом», она едва ли завершится со счётом 0:0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».



«Аякс» — сильная команда, которая выбила «Реал» и на равных играла с «Баварией». Завтра я жду открытой игры, которая едва ли завершится со счетом 0:0. Обыграть со счётом 3:0 «Атлетико», который столь силён в обороне, очень сложно, но нельзя думать, что сейчас нам снова удастся провернуть такой трюк. Надо заложить основу успеха, забив на выезде.



«Аякс» — физически мощная команда, хорошо ведущая верховую борьбу и отбирающая мячи. В этих эпизодах всё и решится. Мы должны сыграть осторожно и не бояться обороняться. Именно в такие моменты «Аякс» становится уязвим. Если «Аякс» будет действовать агрессивно, нам тоже надо будет сыграть агрессивно. Мы ожидаем открытой игры с появлением свободных зон, из чего надо выжать максимум. Важно много бегать и давить на ворота соперника. У «Аякса» бывают периоды со вспышками невероятной активности. В такие моменты он особенно опасен.



Сыграть в три центральных защитника? Сомневаюсь, учитывая, что их у меня в распоряжении всего три. Ругани — один из лучших защитников Италии, а потому и Европы. В полузащите сыграют Хедира или Бентанкур. Я не думал, что Хедира сможет провести 70 минут в матче с «Миланом», но он смог. Он снова доказал, что является первоклассным футболистом, умеющим читать игру. Бентанкур более динамичен, но ему не хватает опыта. Завтра будет много противостояний «один в один», и Бентанкур может быть в них очень полезен.



Очень обидно, что мы не можем использовать Куадрадо, но мне пришлось оставить его вне заявки, чтобы в ней нашлось место для защитников. Я как раз говорил президенту, что в Лиге чемпионов в апреле клубам был бы очень полезен «уайлд-кард», как в теннисе, чтобы заменить травмированных», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

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