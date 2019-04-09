Свидетель Краснов: в моём понимании, Пак и Александр Кокорин примирились

Геннадий Краснов, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте с участием футболистов, который произошёл в московской кофейне в прошлом году.

«8 октября, в 10 утра, я пришёл в «Кофеманию» позавтракать, сел за столик в углу. Когда сел, понял, что находился рядом с конфликтной ситуацией. Справа сидел мужчина, впоследствии узнал, что это Денис Пак. Дальше сидела компания молодых людей и девушек.

Мимо меня прошёл молодой человек, впоследствии я узнал, что это был Кирилл Кокорин. Он проследовал к столу Пака, который продолжил беседу на повышенных тонах. К столу подошёл Александр Кокорин, взял стул и нанес им удар господину Паку. Не видел, куда точно. Кажется, удар был по касательной.



За столом компании осталась одна девушка. Я предложил ей помощь, она сказала, что не надо. Предупредил, что история может плохо закончиться, потому что вокруг снимают всё на камеры. Девушка сказала, что как записывают, так и сотрут.



С компанией я не взаимодействовал, угроз не получал. Хотя ко мне подошёл Кирилл Кокорин и требовал удалить видео. Но я ничего не снимал, поэтому и удалять было нечего. Манера общения Кокорина была агрессивной, хотя угроз не исходило от него.



Они вели себя шумно и достаточно агрессивно, в том числе и к столику Пака. Плюс видно было, что на столе стоят алкогольные напитки. Не знаю, кто и сколько выпивал, но напитки видел. Физической опасности к себе не чувствовал, хотя было неприятно их вызывающее поведение.



В конце, в моём понимании, Пак и Александр Кокорин примирились, между ними состоялся диалог о претензиях и стороны сказали, что претензий друг к другу нет. Возможно, Пак хотел урегулировать неприятный конфликт.



Александр Кокорин ещё до удара стулом говорил не обращать на компанию внимания, они просто веселятся и скоро уйдут.



Как вышла компания Кокорина? Через запасной ход, им его открыл официант», — передаёт слова Краснова корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова.