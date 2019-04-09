«Ним» обыграл «Ренн» в домашнем матче Лиги 1

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Ренн». Встреча состоялась на стадионе «де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нима» Рено Рипар. Через 16 минут полузащитник «Ренна» Адриен Эну сравнял счёт. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи показал красные карточки полузащитнику «Нима» Антони Бриансону и хавбеку «Ренна» Бенжамену Андре. В начале второго тайма, на 55-й минуте полузащитник хозяев Дени Буанга вывел «Ним» вперёд. На 72-й минуте нападающий «Нима» Антонен Бобишон упрочил преимущество хозяев.



«Ним» набрал 43 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (42) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен».