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«Ним» обыграл «Ренн» в домашнем матче Лиги 1

«Ним» обыграл «Ренн» в домашнем матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Ренн». Встреча состоялась на стадионе «де Костьерес» в Ниме и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нима» Рено Рипар. Через 16 минут полузащитник «Ренна» Адриен Эну сравнял счёт. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи показал красные карточки полузащитнику «Нима» Антони Бриансону и хавбеку «Ренна» Бенжамену Андре. В начале второго тайма, на 55-й минуте полузащитник хозяев Дени Буанга вывел «Ним» вперёд. На 72-й минуте нападающий «Нима» Антонен Бобишон упрочил преимущество хозяев.

«Ним» набрал 43 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (42) — на 11-м месте. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен».

Франция - Лига 1. 27-й тур
09 апреля 2019, вторник. 20:00 МСК
Ним
Ним
3 : 1
Ренн
Ренн
1:0 – Рипар – 24, 1:1 – Эну – 40, 2:1 – Буанга – 55, 3:1 – Бобишон – 72
Удаления: Бриансон, 45+2 – Андре, 45+5
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