Свидетель Краснов: Кокорин предлагал всем мужчинам выйти из кафе и поговорить

Геннадий Краснов, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что форвард петербургского клуба предлагал лично пообщаться всем мужчинам, которые присутствовали в кофейне в момент конфликта с чиновником Денисом Паком.

«Александр Кокорин сказал: „Если есть здесь смелые мужчины, пойдём выйдем и поговорим на улице“. Не видел, чтобы кто-то принял это предложение. Сам он никого не хватал, никуда не тащил.



Исходила ли угроза посетителям кафе с учётом этого высказывания? Я за них не могу ответить. Ко мне никто близко не подходил, физически не трогал. Призыв выйти на улицу и подраться у меня интереса не вызвал. Когда один мужчина зовёт другого поговорить на улице, это, очевидно, означает призыв к драке. Но слова „драться“ я не слышал.



В чём хотел разобраться Кокорин? Этот вопрос лучше ему задать. Кажется, суть была в том, что, если кто-то не удовлетворён его поведением, он готов выйти с этим человеком на улицу и разобраться.



Что делал Пак в этот момент? Он и пошёл на улицу», — передаёт слова Краснова корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова.