Слушания по делу Кокорина и Мамаева продолжатся 10 апреля

Слушания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Пресненском суде города Москвы продолжатся завтра, 10 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».

В первый день были заслушаны показания трёх свидетелей из 40: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также Мамаев обвиняются в избиениях нескольких человек в Москве. В результате двух инцидентов с их участием пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.

С октября 2018 года обвиняемые содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка».