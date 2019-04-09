Слушания по делу Кокорина и Мамаева продолжатся 10 апреля

Слушания по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Пресненском суде города Москвы продолжатся завтра, 10 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата».
В первый день были заслушаны показания трёх свидетелей из 40: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.
Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также Мамаев обвиняются в избиениях нескольких человек в Москве. В результате двух инцидентов с их участием пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.
С октября 2018 года обвиняемые содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка».
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