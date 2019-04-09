Лофтус-Чик: мне повезло играть с Азаром, он один из лучших игроков в мире

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).



«Это была важная победа для нас и для болельщиков. Думаю, мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Мы вышли на третье место и вклинились в борьбу за попадание в первую четвёрку. Мы знаем, что в таблице всё очень плотно, так что ничего не решено, но мы должны продолжать побеждать.



Мы много работали весь сезон, и теперь вы начинаете видеть, что периодически мы показываем по-настоящему хороший футбол. Комбинации, которые мы проводили, чтобы выйти из обороны, были очень хорошими, и единственным упущением было то, что мы не забили больше мячей. У нас было много моментов, но, к счастью, Эден оформил дубль.



Это один из лучших игроков в мире, несомненно. Мне просто повезло играть с ним и учиться у него всему, потому что, когда он в твоей команде, это большой бонус. Он может забивать подобные голы из ничего, в одиночку», — приводит слова хавбека официальный сайт «Челси».

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