Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате

Стал известен формат Кубка Америки 2020 года, который состоится в Аргентине и Колумбии. Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

В турнире примут участие 12 команд, которые будут разделены на две группы. Групповой этап разделят на Северную и Южную зоны.



Северная зона: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашённая сборная.



Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашённая сборная.

В 1/4 финала выйдут по четыре сборные из каждой группы.

Благодаря изменению формата количество матчей турнира увеличится до 38. Игр будет на 12 больше, чем в настоящее время.

Рекордом по числу побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).