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Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате

Кубок Америки — 2020 пройдёт в новом формате
Футбол / Южная Америка

Стал известен формат Кубка Америки 2020 года, который состоится в Аргентине и Колумбии. Об этом сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

В турнире примут участие 12 команд, которые будут разделены на две группы. Групповой этап разделят на Северную и Южную зоны.

Северная зона: Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашённая сборная.

Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашённая сборная.

В 1/4 финала выйдут по четыре сборные из каждой группы.

Благодаря изменению формата количество матчей турнира увеличится до 38. Игр будет на 12 больше, чем в настоящее время.

Рекордом по числу побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).

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