У. Дембеле восстановился после травмы и готов сыграть с «МЮ»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле восстановился после травмы и может сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист полностью залечил повреждение бицепса левого бедра, которое он получил в ответном матче 1/8 финала с «Лионом» (5:1).

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 10 апреля. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало матча в 22:00 мск.

21-летний Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 120 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.