Радимов: первый день суда над Кокориным и Мамаевым — как шоу «За стеклом»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о судебном процессе над нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Первый день суда над Кокориным и Мамаевым — это как шоу „За стеклом“! Свидетели, адвокаты, прокурор. Такое ощущение, что это розыгрыш! И это будет длиться пару месяцев. Лучше бы закрытое слушание было. Пацаны, не знаю, что сказать. Терпения. Не сойдите с ума — главное!» — написал Радимов в своём «твиттере».

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также Мамаев обвиняются в избиениях нескольких человек в Москве. В результате двух инцидентов с их участием пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук.