Клопп одержал 400-ю победу в тренерской карьере

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своём поле обыграл португальский «Порту» со счётом 2:0.

Как сообщает статистический портал Opta в «твиттере», эта победа стала 400-й в карьере главного тренера мерсисайдского клуба Юргена Клоппа.

400 побед Клоппа распределились следующим образом: 111 — с «Ливерпулем», 180 — с дортмундской «Боруссией» и 109 — с «Майнцем».

51-летний Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством клуб в прошлом сезоне дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Реалу» со счётом 1:3.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 82 очка после 33 туров.

Ответный матч «Порту» — «Ливерпуль» состоится в Португалии 17 апреля.