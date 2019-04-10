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Гвардиола: теперь «Манчестер Сити» должен совершить камбэк, чтобы пройти дальше

Гвардиола: теперь «Манчестер Сити» должен совершить камбэк, чтобы пройти дальше
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

«Мы создали много моментов, а не заработали лишь один пенальти. Мы контролировали игру, не давая разбежаться сопернику. Результат не самый лучший, теперь мы должны совершить камбэк, чтобы пройти дальше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что на «Манчестер Сити» мог открыть счёт на 13-й минуте, но форвард команды Серхио Агуэро не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера соперников Уго Льориса. Единственный гол в конце матча забил форвард «шпор» Сон Хын Мин.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.

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