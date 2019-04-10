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Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»

Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).

«Мы счастливы. Это первая игра, и нас непременно ждёт насыщенный второй матч. Мы забили два гола и большую часть времени контролировали мяч.

Во втором тайме мы немного ослабили натиск, но 2:0 — это очень и очень хороший результат. Мы держали в уме второй матч, поэтому теперь мы готовы к новой встрече с „Порту“ и настроены на борьбу», — приводит слова Клоппа BT Sport.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».

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