Неподражаемый оскал Клоппа — в лучших фото с матча «Ливерпуль» — «Порту»

9 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал победу над «Порту». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Уже на 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, который забил с подачи форварда Роберто Фирмино. На 26-й минуте гол на свой счёт записал сам Фирмино. Ассистировал бразильцу в этом моменте хавбек мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд.



Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».

Лучшие кадры с матча «Ливерпуль» — «Порту» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Ливерпуле.