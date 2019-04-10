Ловчев – о Кокорине и Мамаеве: над другими бы так не издевались

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о разговоре с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком по поводу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Сергей сказал, что верит, что Кокорин может восстановиться и принести пользу «Зениту», но нужно, чтобы его скорее отпустили. Раньше я говорил, что думаю о поведении Кокорина и Мамаева и от слов своих не отказываюсь. Но то, что происходит сейчас. Мы прекрасно понимаем, что над другими бы так не издевались, как сейчас над ними. Это всё показательный процесс.

Да, рано или поздно Кокорин окажется на свободе. Но не думаю, что сможет играть на том уровне, на каком мог бы. А что касается Мамаева, то для меня показательна позиция «Краснодара» и владельца клуба Сергея Галицкого, который объяснил, почему клуб разорвал контракт с игроком, когда стало известно, что он натворил. Галицкий объяснил, что тысячи воспитанников его академии должны понимать: футболист «Краснодара» — пример для них. Про Мамаева так не скажешь. Это — правильная позиция. Во всяком случае, она понятна мне и людям моего поколения.», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.