Теллес: в прошлом круге ЛЧ «Порту» тоже проиграл первый матч

Защитник «Порту» Алекс Теллес прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Результат нельзя оставлять положительным, но он оставляет шансы. Это не то, чего мы хотели, но показали, что можем достойно выглядеть в гостях против такого сильного соперника. Знали, с какими трудностями столкнёмся.

Покидаем поле с сожалением, но мы всё ещё живы. В прошлом круге «Порту» тоже проиграл первый матч, но смог победить в ответной встрече. Никогда не перестаём верить в себя, будем сражаться до последнего, что происходит на нашем стадионе», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».