Льорис: VAR – часть игры, мы должны это принять

Вратарь «Тоттенхэм Хоттспур» Уго Льорис прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0). На первых минутах встречи голкипер отразил одиннадцатиметровый удар.

«Важнейший матч, хорошая победа, давили до самого конца. Было тяжело, но приложили все усилия. Что касается пенальти, назначенного после использования VAR, то я не видел момент. Это часть игры, мы должны это принять. Остались в игре, и это ещё сильнее зарядило нас.

Травма Кейна? Надеюсь, она не слишком серьёзная. Вы должны понимать, что чувствуешь, когда один из лучших твоих игроков уходит с поля. Но мы проявили силу и закончили игру должным образом», — цитирует француза BBC.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.