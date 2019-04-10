Колобков – о Кокорине и Мамаеве: хотелось бы, чтобы всё побыстрее закончилось

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал судебное разбирательство в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Когда завершится суд, тогда поговорим. Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов, хотелось бы, чтобы всё это быстрее закончилось», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий, а также Мамаев обвиняются в избиениях нескольких человек в Москве. В результате двух инцидентов с их участием пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук. Накануне прошло первое судебное разбирательство.