Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой Александера-Арнольда

Голкипер «Порту» Икер Касильяс прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я на 100% из 100 оптимистичен. Учитывая результаты 1/8 финала Лиги чемпионов, мы не можем думать, что уже вылетели. Дома будем бороться, чтобы попасть в полуфинал. Спасибо всем болельщикам «Порту» за поддержку», — написал испанский вратарь в своём «твиттере».

Интересно, что Касильяс прикрепил две фотографии со спорными моментами. В одном нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах грубо играет против Данилу. В другом эпизоде есть подозрение на игру рукой в своей штрафной Трента Александера-Арнольда. После использования VAR главный арбитр встречи Матеу Лаос принял решение не назначать пенальти.