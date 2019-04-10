Сборная Бразилии презентовала форму на Кубок Америки – 2019

Состоялась официальная презентация новой формы национальной команды Бразилии, в которой она выступит на Кубке Америки – 2019. Выпуск приурочен к столетнему юбилею победы бразильцев, тогда был обыгран Уругвай.

Фото новой формы можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной Бразилии.

Основной цвет – белый с синей отделкой, шорты и гетры также синего цвета. Этот комплект повторяет форму сборной Бразилии, которая использовалась до 1950 года до поражения в финале чемпионата мира.

Турнир пройдёт в 2019 году с 14 июня по 7 июля. Напомним, в число участников Кубка Америки — 2019, который пройдёт в Бразилии, были включены сборные Катара и Японии.

Рекордом по числу побед в Кубке Америки владеет сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).