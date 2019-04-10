Газизов: кажется, Дивеев – уже игрок ЦСКА

ЦСКА намерен выкупить у «Уфы» 19-летнего центрального защитника Игоря Дивеева, выступающего за московский клуб по арендному соглашению, сообщают «Известия».

«Думаю, всё, что сейчас происходит, доказывает: мы всё сделали правильно. Решённый ли вопрос с его продажей? Рано говорить, но мне кажется, Игорь — уже игрок ЦСКА», — отметил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Дивеев провёл за ЦСКА четыре из пяти официальных матчей, трижды «армейцы» сохранили ворота в неприкосновенности.

«Игорь — молодец, хорошо проявляет себя в официальных играх, быстро освоился в новом коллективе. Конечно, он может стать для ЦСКА важным игроком на долгие годы. Он молод, и если ему доверять, то всё получится. Игорю по силам стать одним из лидеров команды», — рассказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.