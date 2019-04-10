Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» намерен продать Бэйла, он поссорился с фанатами и партнёрами по команде

«Реал» намерен продать Бэйла, он поссорился с фанатами и партнёрами по команде
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом в ближайшее трансферное окно, сообщает AS. По информации издания, препятствием могут стать высокие финансовые запросы клуба и самого игрока.

Сам Бэйл не против провести следующий сезон в Мадриде, но он знает о желании клуба его продать, хотя у «Реала» нет предложений на руках. Отмечается, что игрок потерял доверие болельщиков, журналистов и некоторых партнёров по команде. Так, Тибо Куртуа недоволен, что форвард не посещает командные обеды.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Бэйл сыграл 38 матчей, отметился 14 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В «Королевский клуб» он перешёл летом 2013 года из «Тоттенхэма». За него был заплачен € 101 млн. Сегодня рыночная трансферная стоимость валлийца оценивается в € 70 млн.

Источник: в «Реале» приняли решение о продаже Бэйла летом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент