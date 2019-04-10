«Реал» намерен продать Бэйла, он поссорился с фанатами и партнёрами по команде

Мадридский «Реал» намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом в ближайшее трансферное окно, сообщает AS. По информации издания, препятствием могут стать высокие финансовые запросы клуба и самого игрока.

Сам Бэйл не против провести следующий сезон в Мадриде, но он знает о желании клуба его продать, хотя у «Реала» нет предложений на руках. Отмечается, что игрок потерял доверие болельщиков, журналистов и некоторых партнёров по команде. Так, Тибо Куртуа недоволен, что форвард не посещает командные обеды.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Бэйл сыграл 38 матчей, отметился 14 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В «Королевский клуб» он перешёл летом 2013 года из «Тоттенхэма». За него был заплачен € 101 млн. Сегодня рыночная трансферная стоимость валлийца оценивается в € 70 млн.