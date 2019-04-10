Селюк: из-за Азмуна Дзюбе приходится подрабатывать, играть на фланге

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о зимних трансферах «Зенита». Напомним, состав питерцев пополнили Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос.

«Если бы не приобрели Азмуна, всё могло бы сложиться по-другому. Да и Ракицкий забивает голы, приносит очки — это прекрасно. Вот он только что забитым мячом не дал приблизиться «Локомотиву». Все три покупки усилили «Зенит». Но я внимательно слежу за питерским клубом и отмечаю, что до сих пор много лишних пассажиров в команде, которых надо убирать в межсезонье. Не могу сказать, что сейчас есть никчёмные футболисты в «Зените», но впереди Лига чемпионов, а для того чтобы выступать там, нужны игроки другого уровня. Вот взять Мака, например. Он нормальный парень, но, знаете, нет у него класса.

Ракицкий тоже совершает ошибки, но он адаптируется, он опытный парень, уже влился в коллектив. Вот Оздоев его целует в лысину. Видно же, что Ярослав уже не посторонний в команде. Порой новичок стесняется, а Ракицкий не такой. Те же слова могу сказать и о Барриосе, хотя он дороговатый, но всё равно. Он выцарапывает мячи, борется. Про Азмуна и говорить нечего, всем ясно, что Сердар именно тот форвард, который делает результат. Хотя сейчас моему любимцу Дзюбе приходится подрабатывать, играть на фланге, таскать рояль, чтобы проявлял себя Азмун. Думаю, что три эти покупки дадут все же возможность «Зениту» выиграть чемпионат», — цитирует Селюка «Спорт уик-энд».