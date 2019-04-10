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«МЮ» может существенно сократить игрокам зарплаты, если не выйдет в ЛЧ

«МЮ» может существенно сократить игрокам зарплаты, если не выйдет в ЛЧ
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность урезать зарплаты своим игрокам в случае непопадания в Лигу чемпионов, сообщает The Sun. По информации издания, речь идёт о 25-процентном сокращении.

Также сообщается, что в случае пропуска следующего розыгрыша Лиги чемпионов полузащитник Поль Погба будет продан в мадридский «Реал». Ранее появилась информация, что француз является второй целью для испанского клуба после полузащитника «Челси» Эдена Азара.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко в 32 матчах. Команда Уле-Гуннара Сульшера отстаёт на три балла от зоны Лиги чемпионов. В последних трёх встречах манкунианцы потерпели два поражения.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной».

Погба — следующая трансферная цель «Реала» после Азара
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