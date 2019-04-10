Азар откажется от нового контракта с «Челси», даже если клуб его не продаст

Нападающий «Челси» Эден Азар не будет подписывать новый контракт, даже если клуб откажется отпустить его в другую команду летом нынешнего года. Как сообщает The Telegraph, «Реал» хочет быстрее оформить сделку с «Челси» по Азару, но не намерен платить за бельгийца £ 100 млн, учитывая, что срок его контракта с синими истекает в 2020 году.



Отмечается, что сам Азар не собирается даже садиться за стол переговоров, чтобы выслушать новое предложение от «Челси». Это может заставить руководство лондонского клуба задуматься о продаже форварда, чтобы не потерять деньги, так как в 2020 году игрок сборной Бельгии уйдёт бесплатно.

28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата, в которых забил 16 голов (четыре — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами.