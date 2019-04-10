Федецкий: до последнего не хотелось верить, что Ракицкий перейдёт в «Зенит»

Защитник «Карпат» Артём Федецкий поделился мнением о переходе украинских футболистов в российские клубы.



«Относительно Толика Тимощука мне судить трудно. Некоторые говорят, что он вернулся в ту команду, в которой стал легендой. Но мне это тоже сложно понять. Время от времени мы с ним переписываемся.



По Ракицкому — это шок, реанимация. Сейчас модно говорить «кормилец, семью кормить». «Футбол вне политики», «музыка без границ». На Евровидение претендовали две чудачки какие-то, говорили: «Мы украинки, от Украины едем». А там мама в Крыму прокурор какая-то. Вы что, больные? Называйте вещи своими именами. Вот Ракицкий и показал своё отношение к Украине.



Меня о Ярике довольно много спрашивали. Почему он гимн не поёт, почему держится за печень? Я пытался сглаживать углы. До последнего не хотелось верить, что он перейдёт в «Зенит». «Шахтёр» провернул классную сделку, заработал деньги. Ну а Ярик… Думаю, он заработал на не одно поколение», – сказал Федецкий в эфире YouTube-канала «Трендец».