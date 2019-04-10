Слуцкий дисквалифицирован на матч, Яровинский — и.о. тренера «Витесса» на игру

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на одну встречу чемпионата Нидерландов, а также ещё один матч условно. Об этом сообщил официальный сайт голландского клуба. Помощник тренера Олег Яровинский будет временно исполнять обязанности главного тренера в день матча.

Напомним, Слуцкий остался недоволен работой рефери на матче 29-го тура чемпионата Нидерландов его команды и ПСВ (3:3). В этой встрече Гёзюбююк назначил в ворота «Витесса» два пенальти. Слуцкий потребовал от арбитра объяснений, почему тот не использовал VAR при первом пенальти, но не получил ответа. После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк не любит толстых или лысых людей.

Таким образом, Слуцкий не сможет присутствовать на тренерской скамейке во время следующего матча «Витесса» с «Утрехтом».