Клуб Бекхэма представил проект своего стадиона

Американский клуб «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, в своём официальном «инстаграме» представил проект своего будущего стадиона.



Новая арена будет размещена на территории парка «Майами Фридом Парк». Там же будут располагаться футбольные поля, на которых смогут играть все желающие.



Ранее сообщалось, что новый стадион «Интер Майами» в Форт Лодердейл будет рассчитан на 18 тыс. зрителей, а стоимость строительства составит более $ 60 млн. В настоящее время домашним стадионом клуба является «Локхарт Стэдиум». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Интер Майами» может начать выступать в MLS уже начиная со следующего сезона.

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