Эррера: наши с «МЮ» взгляды на условия нового контракта расходятся

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подтвердил информацию о непростых переговорах с клубом относительно нового контракта. Действующее соглашение испанца с «красными дьяволами» истекает летом этого года.



«Сейчас я думаю только о футболе и о том, как победить «Барселону». Мне действительно осталось лишь два месяца по контракту, и на сегодняшний день наши с клубом взгляды на условия нового соглашения расходятся, но я должен продолжить выслушивать предложения руководства. Я также буду рассматривать предложения других клубов. Я не закрываю двери ни перед кем», — цитирует Эрреру Manchester Evening News со ссылкой на ABC.



Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» не готово платить Эррере сумму, которую он просит. Также появлялась информация, согласно которой 29-летний футболист уже договорился о переходе в «Пари Сен-Жермен».

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