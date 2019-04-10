«Транстелеком» может продать 90% акций «Локомотива» другой структуре РЖД

Подконтрольный РЖД оператор связи «Транстелеком» может выйти из капитала московского «Локомотива», продав акции другой структуре материнской компании, сообщает «Коммерсантъ».



По информации издания, этот вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров РЖД. Обслуживание кредитов, которые «Транстелеком» взял на приобретение «Локомотива» в 2008 году – более 3,8 млрд рублей за 10 лет, – мешает компании заниматься основным бизнесом. Общая стоимость владения клубом — 6 млрд руб.



Ожидается, что 90,91% акций московского клуба, в настоящий момент принадлежащие «Транстелекому», перейдут другой структуре РЖД – АО «КРП-инвест» – за 3,395 млрд рублей. Таким образом, весь «Локомотив» был оценён в 3,7 млрд рублей ($ 57 млн). Для оплаты сделки «КРП-инвест» привлечёт беспроцентный заём у ещё одной структуры РЖД — АО ОТЛК.

Сёмин – король РПЛ. И главная надежда «Локомотива» в борьбе за победу У него есть преимущество перед остальными тренерами лиги.