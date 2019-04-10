«Аякс» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся 10 апреля в 22:00

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Анастасиос Сидиропулос.



На стадии 1/8 финала «Аякс» сенсационно победил действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В первом матче на своём поле амстердамцы уступили «сливочным» со счётом 1:2, однако в ответной встрече разгромили их – 4:1.



«Ювентус» в свою очередь на предыдущей стадии оказался сильнее другого мадридского клуба – «Атлетико». В первой встрече бьянконери на выезде проиграли со счётом 0:2, однако на своём поле совершили камбэк, победив 3:0.

«Аякс» — «Ювентус». Прогноз: туринцы не повторят ошибок «Реала» «Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах с клубами Серии А.