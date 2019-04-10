Сёмин: не хочу говорить о словах Гинера про пенальти в ворота соперников «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии команды в преддверии выездного матча 23-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Настроение в команде после «Зенита» нормальное. Реально восприняли ситуацию. Ещё разберём этот матч, внесём коррективы. И продолжается чемпионат, с каждым туром всё интереснее. Каждая из пяти команд может оказаться во главе таблицы, так что напряжение большое, его надо выдержать.



Фарфан вернулся из сборной с травмой. Раньше времени не хотели рисковать его здоровьем, но не смогли к «Зениту» подготовить. Для него уже тяжёлые все эти перелёты, это сказывается на количестве его матчей. Надеемся, что сыграет с «Ахматом».



Не хочу комментировать слова Гинера про пенальти в ворота соперников «Локомотива». Он опытный руководитель, который хорошо знает футбол. Да и зачем говорить про ЦСКА, у нас игра с «Ахматом» впереди. Мы живём от матча к матчу», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.