Адвокат Кокорина — журналисту: может, о карме подумаете? Вон у Пака отец умер

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отчитала журналиста за то, что тот её снимал, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Перед началом очередного открытого судебного заседания по делу футболиста Стукалова обратила внимание, что один из журналистов её снимает, и спросила его, зачем он это делает, после чего отчитала.



«Вообще, не нравится вас читать всегда. Может, о карме своей подумаете? У вас же тоже есть карма. Вон у Пака уже отец умер», — сказала адвокат.



Денис Пак, чиновник Минпромторга, является одним из трёх пострадавших в драках с Кокориным, его младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким, которые произошли в Москве 8 октября прошлого года.

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