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Мамаев: настроение отличное, с каждым днём всё лучше и лучше

Мамаев: настроение отличное, с каждым днём всё лучше и лучше
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своём настроении перед очередным заседанием в Краснопресненском суде Москвы. Там будет проходить слушание по делу Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить им арест ещё на полгода – до сентября.

«Настроение отличное. С каждым днём всё лучше и лучше», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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