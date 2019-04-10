Сёмин: никакой уверенности в победе «Локомотива» в Грозном нет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, который состоится в Грозном 13 апреля.



«Сложно загадывать на будущее, есть дисквалифицированные, есть травмированные. Не знаю, что будет после «Ахмата». Никакой уверенности в трёх очках в Грозном нет – посмотрите, как великолепно «Ахмат» играл в прошлом туре. Ни одна из команд не имела столько преимущества против «Оренбурга», сколько они. Очень хороший футбол, с ними будут сложности.



У нас есть футболисты, которые не сыграют: Антон Миранчук, Чорлука. Антон, как и его брат, – лидер «Локомотива», никто никого не затмевает. На них большой груз, они должны давать КПД выше каждую игру. Не думаю, что календарь будет иметь значение в концовке сезона. Решают подготовка и игра в матчах», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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